Da Milano, Schira sicuro: “Navas sarebbe il miglior portiere degli ultimi 30 anni del Napoli”

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Navas è vicino al Napoli, sarebbe il miglior portiere azzurro degli ultimi 30 anni. Zerbin e Gaetano per ora sono incedibili, su Ounas c’è invece la Sampdoria. Con Navas, Meret non so se riuscirebbe ad andare via”.