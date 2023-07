Da portiere a portiere. Silvestri incorona Meret: “Il migliore in assoluto l'anno scorso!”

Da portiere a portiere. Marco Silvestri, estremo difensore dell’Udinese, ha parlato a La Gazzetta dello Sport e incoronato Alex Meret.



Il miglior portiere in assoluto dell’ultima Serie A? “Meret. Per me è stato il migliore, non l'ho mai visto sbagliare. E poi sono contento per Vicario, gli ho anche scritto".