Da Roma, Focolari: “La Juve ha giocato meglio di tutti, il Napoli deve ancora convincere..."

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Furio Focolari, giornalista, ex voce Rai e direttore di Radio Radio

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Furio Focolari, giornalista, ex voce Rai e direttore di Radio Radio: "Non avevo grandi aspettative per la prima di Serie A, ma ho visto subito una Juve che non mi attendevo. Ero convinto che Napoli e Inter avrebbero vinto e i dubbi sulle romane mi sono stati confermati, anche se il disastro della Lazio è stato palese. Garcia ha subito dimostrato di essere tornato in sintonia con il nostro campionato, ma attenzione a dare giudizi affrettati. Alcune big sono ancora alla ricerca della quadra e avranno degli acquisti finali che aggiungeranno tutti. La vera novità è che la Juventus è stata la squadra che ha giocato meglio, ha fatto vedere un grande calcio. Loro sono arrabbiati e col dente avvelenato. Senza coppe europee sarà un grande vantaggio per loro, hanno ricevuto un regalo incredibile a non dover fare la Conference League.

Osimhen? Resta il miglior attaccante della Serie A e tra i migliori al mondo. Sappiamo tutti il giocatore che è e non lo scopriamo alla prima di questo campionato. Il Napoli deve migliorare sul piano del gioco, però: a Frosinone non mi ha convinto più di tanto. I nuovi acquisti del Napoli sono tutti da vedere, quindi attendiamo. L'anno scorso ho dato giudizi affrettati su Kim e ho sbagliato. Ora vedremo Natan di che pasta sarà fatto, anche perché non puoi giocare tutto il campionato con Juan Jesus... Cajuste ha sbagliato completamente l'esordio, ma potrà rifarsi. E Veiga lo conosceremo a breve".