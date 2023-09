Da Roma: "Garcia ha un carattere straordinario, impossibile rompa coi senatori"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Max Leggeri, giornalista da Roma

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Max Leggeri, giornalista da Roma: "Garcia ha sempre un ottimo feeling con lo spogliatoio, c'è molta fantasia giornalistica su presunte frizioni con membri della rosa o che altro. Sono stato a stretto contatto con lui durante la Roma, ritengo sia impossibile che si possa creare una frattura tra Garcia e i senatori del Napoli. Ha un carattere straordinario e mite, è uno a misura d'uomo. Gli serve del tempo per adattarsi, anche se Napoli ha toccato il cielo con un dito durante la gestione Spalletti. Garcia è uno che cura sempre i rapporti con i calciatori, le sue fortune calcistiche sono nate proprio su queste basi.

Il gesto di Kvara? Io mi chiederei piuttosto se non si sia innervosito più per questioni diverse dal campo, magari per la questione contratto... Prendersela con Garcia in questo momento è facile, soprattutto in un momento in cui batte cassa nei confronti della società. Questi calci-attori sono bravissimi a manipolare i tifosi e l'ambiente, anche a Roma ne abbiamo visti tanti comportarsi così. Garcia di base ha fatto una scelta molto coraggiosa nel sedersi su una panchina davvero rovente, era fisiologico pagarne le conseguenze. Per quell'allenatore che ho conosciuto umanamente e tecnicamente a Roma, tranquillizzerei i tifosi del Napoli. Spalletti resta il miglior allenatore italiano, ma ha un carattere diverso dallo stesso Rudi. Ora si sarà sentito travolto da uno tsunami, ma Garcia sa come portare avanti la propria squadra al meglio"