Da Roma, l'allarme di Dotto: "Mourinho vuole comunicare al club una cosa precisa"

A commentare Juventus-Roma a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Giancarlo Dotto: "E' stata una deprimente schifezza. Orsato sbalorditivo, ha avuto una prontezza come Jacobs precipitandosi a fermare un'azione che poteva terminare in gol. Orsato ha sbagliato anche nella spiegazione data a Cristante. E' stata assurda e arrogante. Quel calcio di rigore non si doveva dare, si doveva chiudere l'azione e poi nel caso darlo. Orsato ha voluto fermare il tempo e decidere il destino della partita. Se fossi tifoso della Juventus non sarei così felice di questa vittoria. Anche la Roma, se perdi due confronti diretti così vuol dire che è anche colpa tua.

Sono perplesso su come Mourinho ha gestito la comunicazione ieri. Lui vuole comunicare alla proprietà cose estreme, ossia che questo organico non è sufficiente e rischia di essere lesivo anche della sua storia di allenatore. Ora arriva questa partita col Napoli e una terza sconfitta sarebbe un colpo letale".