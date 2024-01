Da Roma, l'ex Giordano: "La Lazio può farcela, loro hanno tante assenze..."

Ai microfoni di Radiosei, l'ex calciatore di Lazio e Napoli Bruno Giordano ha presentato la gara di domani all'Olimpico

Ai microfoni di Radiosei, l'ex calciatore di Lazio e Napoli Bruno Giordano ha presentato la gara di domani all'Olimpico: “Con l’assenza di Zaccagni e Immobile potremmo avere dei problemi, se Luis Alberto è in condizioni buone può mettere qualche pallone filtrante e fare la giocata per scardinare la difesa. Quando ci sono queste partite ci vuole l’invenzione di un calciatore che può mandare la difesa avversaria dall’altra parte: se Luis Alberto sta bene è il giocatore più adatto. Nel Napoli ultimamente sta giocando molto bene Gaetano, che può giocare mezzala: però devono dare anche qualità. Io punterei sulla fascia di Di Lorenzo, che lascia spazio e ha pensato molto più a fare il terzino d’attacco che quello di difesa.



Se loro giocano con Mazzocchi, io giocherei con due terzini d’attacco: il Napoli non ha giocatori che possono tenerli facilmente nella marcatura, ad esempio Politano che è più un centrocampista. Loro con i due centrocampisti possono mettere in difficoltà centralmente la Lazio. Bisogna avere coraggio, loro mancano di giocatori ma hanno lo scudetto sul petto che ti da orgoglio e ti aiuta nelle difficoltà. Dendoncker può essere portato in panchina per il centrocampo, con Perez e Traore diventa una buona panchina. Mi viene da pensare al pareggio, ma credo che alla fine la Lazio possa portare a casa il risultato".