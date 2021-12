Da Roma, Martino: "Kumbulla non ha sfondato, manca della stessa personalità di Manolas"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, Giorgio Martino, ex direttore di Roma Channel ha parlato di Manolas e Kumbulla, dopo l'addio del greco il Napoli potrebbe puntare sul difensore giallorosso: "Credo che Manolas dopo i suoi anni esaltanti alla Roma, culminati con il gol in Champions al Barcellona, ha dopo iniziato la discesa. Evidentemente il suo ciclo italiano da protagonista è finito. La coppia Koulibaly-Manolas, destinata ad essere la più forte non si è mai espressa. Per Kumbulla è il discorso contrario. Era arrivato a Roma in piena ascesa, aveva ottenuto riconoscimenti, ma al momento non ha sfondato. Non possiamo dire che ha fallito, ma non ha avuto quell’affermazione di autorevolezza e personalità che ebbe Manolas al suo arrivo. Potrebbe essere solo un fatto di personalità, forse Kumbulla è ancora giovane e ha bisogna di maturare”.