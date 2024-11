Da Roma: "Ranieri col 4-4-2, ecco la probabile. Sulle condizioni di Dybala..."

Alessandro Carducci, direttore di VoceGiallorossa, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di A Tutto Napoli: "Modulo? A inizio settimana si parlava tanto di difesa a 3, in realtà Ranieri in questi giorni ha provato un sistema a 4: 4-4-2 o 4-5-1, cambia poco. Negli uomini, Ranieri si affiderà all'esperienza, alla difesa, pacchetto difensivo formato probabilmente da Celik, Mancini, N'Dicka e Angelino. In questi giorni sugli esterni si è provato Soulé ed El Shaarawy con interni di centrocampo Koné e Cristante, con Pellegrini al posto di Dybala a supporto della punta.

Infortunio Dybala? È un qualcosa con cui siamo abituati a vivere, è inevitabile il fatto che prima o poi Dybala avverta un fastidio. Convive da diverso tempo con una sorta di fastidio, che poi lui ha fatto solo una partita intera quest'anno. Quindi lui spesso se inizia viene sostituito e quando va in panchina gioca gli ultimi 20 minuti. Poi quando gioca è più forte si tutti, il più forte di tutti in Serie A probabilmente se non il più talentuoso. Però sempre centellinandolo. Il problema è che se inizia non finisce la partita, e se non le inizia gioca gli ultimi 20 minuti. Ormai è una questione quasi cronica".