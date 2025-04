Da Roma sicuri: "Pellegrini? Con Conte tornerebbe al top come in Nazionale"

vedi letture

A gennaio il Napoli ha fatto un tentativo per Lorenzo Pellegrini della Roma. In realtà si trattava di un'idea poco praticabile a metà stagione. Ora il giocatore continua a essere accostato al club azzurro per la prossima annata, anche perché il suo futuro alla Roma resta in bilico, nonostante lui sia un veterano, una bandiera del club, un giocatore cresciuto nella Capitale.

Antonio Tempestilli, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli per parlare proprio di questo argomento: “Lorenzo Pellegrini al Napoli? Si vocifera che Conte possa non restare a Napoli, ma sarebbe comunque un acquisto valido. E’ un giocatore buono che non sta attraversando un periodo felice, soffre molto della situazione in cui si trova. Con Conte, però, tornerebbe quel giocatore che abbiamo ammirato anche in nazionale. E’ un giocatore che deve sentire la fiducia del tecnico per esprimere le sue qualità al meglio, Conte è l’allenatore giusto per rilanciarlo così come ha rilanciato altri giocatori quest’anno”.