KK - Conte pazzo di Pellegrini: il Napoli ci lavora per averlo a inizio giugno

Valter De Maggio, direttore di Radio Goal, ha fornito aggiornamenti sul mercato del Napoli durante la trasmissione di Radio Kiss Kiss Napoli. "Il Napoli è già attivo nella costruzione della squadra per la prossima stagione e sta valutando diversi profili", ha dichiarato De Maggio. "Ecco un'esclusiva clamorosa: c'è un calciatore che il Napoli sta seguendo attentamente, un giocatore di cui Antonio Conte è molto entusiasta. Inoltre, c'è una connessione speciale, poiché il calciatore è altrettanto affascinato da Conte.

Posso anticiparvi che il titolo di questa operazione è 'work in progress', con l'obiettivo di portare Lorenzo Pellegrini a indossare la maglia del Napoli il 1° giugno. Le società sono in contatto e lavorano per concludere questo importante affare. Pellegrini è davvero attratto da Conte, e le trattative sono in corso affinché possa firmare con il Napoli non appena il mercato aprirà".