Da Roma: "Spalletti prese Mario Rui qui per i cross, nessuno immaginava questo rendimento"

Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport esperto delle vicende di casa Roma, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport esperto delle vicende di casa Roma, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Spalletti ha una forte incidenza, ha sempre fatto la differenza, anche quando era a Roma, tant'è che ha il record di gol fatti. Non è casuale tutto ciò, è frutto di un gran lavoro che fa in settimana. L'ha sempre fatto, da tutta la carriera, dallo Zenit all Roma, fino all'Inter e il Napoli. Riesce sempre a valorizzare i calciatori. L'esempio è Mario Rui. Non avrei mai immaginato che Mario Rui potesse fare quello che sta facendo. Alla Roma lo prese perché gli serviva un buon crossatore, poi si fece male. Oggi a Roma Mario Rui non vedrebbe mai il campo, invece con lui sta avendo un rendimento pazzesco. E allora pensiamo a una cosa: quanto può crescere Raspadori con Spalletti? Secondo me ha grandissimi margini".