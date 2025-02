Da Sanremo, il napoletano Settembre: "Scudetto e io all'Ariston, che sogno!"

vedi letture

Andrea Settembre, cantante napoletano in lizza a Sanremo nella categorie Nuove Proposte col bravo Vertebre che sta già avendo grande successo in radio e sulle principali piattaforme, è intervenuto sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Scudetto al Napoli ed io a Sanremo, accoppiata vincente. Non vedo l’ora che venga stasera, Sanremo è elettrizante. Sono grande tifoso del Napoli ma non vado allo stadio, è una scaramanzia, il Napoli lo devo vedere sul mio divano. Siamo scaramantici non diciamo niente, confido tutto il supporto che sente il Napoli quando gioca, un’energia che conosciamo bene e spero che arrivi anche a me durante le mie esibizioni sul palco di Sanremo”.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).