Da Torino avvisano Osimhen: "Schuurs è un campione, sarà dura vincere il duello"

n diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Baretti, giornalista, direttamente da Torino

TuttoNapoli.net

© foto di © DANIELE MASCOLO

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Baretti, giornalista, direttamente da Torino: "Il Napoli quest'anno sta esprimendo un gioco davvero incredibile, ma il Toro viene da due ottime partite. Non ha ancora subìto gol dopo il derby perso e Juric spiega in un incrocio perfetto contro il Napoli, e quindi giornata perfetta per i granata e giornata storta per gli azzurri. Juric ha già fatto qualche scherzetto al Napoli in passato, c'è un conto aperto. Il confronto Juric-Spalletti, però, è totalmente a favore del tecnico napoletano. Il Torino sta attraversando un buon periodo di forma, anche se manca ancora un attaccante capace di far scattare in avanti la squadra. Poi c'è Karamoh che sta dando qualcosina in più e il Toro recupererà quasi sicuramente Vlasic.