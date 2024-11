Da Torino: "C'è un aspetto in cui Buongiorno può ancora migliorare"

Giacomo Ferri, ex Torino, è intervenuto a Radio Marte. Ha parlato di Buongiorno che ha brillato anche in Nazionale e che lui conosce decisamente bene: "Buongiorno a livello di serie A e per l’età che ha è uno dei più forti. Non voglio essere di parte, io conosco Alessandro da quando aveva 8 anni, da quando è arrivato al Torino. Sono contentissimo per lui, Conte è andato sul sicuro, perché Buongiorno fa reparto da solo e chi gioca con lui alza il rendimento.

Alessandro può ancora migliorare nell’esperienza, è da pochi anni che gioca in questa categoria, ma il suo miglioramento non arriverà nel corso degli anni ma sarà veloce, arriverà mese dopo mese. Questo perché Alessandro è un ragazzo straordinario, che capisce immediatamente i propri difetti e per questo in 3 secondi riesce a migliorarsi".