Daino: "Ibrahimovic? Il Napoli ne ha meno bisogno, serve ad altre due squadre italiane"

Daniele Daino, ex calciatore, ha parlato di Milan e non solo in diretta a TMW Radio, durante Maracanà: "Ibra? Nonostante l'età, si può accostare sia al Milan che ad altre piazze come Bologna. Un giocatore come lui, non più con la grande capacità atletica di qualche anno fa, se gioca nei suoi spazi può far bene in Italia. Napoli ne ha meno bisogno, ma al Milan serve così come al Bologna. Vedere che il Bologna è sul giocatore perché c'è l'amicizia con Mihajlovic fa pensare che possa andare lì".