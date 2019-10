Daino: "Vorrei vedere un Napoli brutto ma più concreto"

Nella trasmissione Ultim'ora, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex calciatore Daniele Daino che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Dopo la delusione della mancata qualificazione al Mondiale, c'è stata una buona ripresa della Nazionale. Le vere valutazioni però le voglio dare quando incontreremo squadre più importanti a livello tecnico.



Pareggio contro la Svezia con Mancini in panchina? Penso che quello spareggio sia stato affrontato non nelle migliori condizioni. Non ti puoi presentare ad una partita così importante sbagliando delle scelte tecniche.



Mancini? Mi piace il mix di giovani e giocatori d'esperienza che schiera Mancini. Mi piacerebbe vedere con continuità Castrovilli che sta facendo vedere grandi cose nella Fiorentina. Il gigliato mette qualità e quantità, è un gran bel giocatore.



Recuperare gap con la Juve? Mancano tantissime partite, ci sono tanti punti a disposizione. La Juve difficilmente perderà il passo però c'è tutto il tempo. Il Napoli è una squadra molto competitiva che è migliorata pure dal punto di vista della qualità della rosa. Gli azzurri devono cambiare l'atteggiamento di quando la palla è in possesso degli avversari, mi piacerebbe vedere un Napoli più brutto, un po' più concreto. Allan deve crescere di condizione, è quel giocatore che deve fare il lavoro sporco, è fondamentale per Ancelotti. Il Napoli deve trovare continuità di prestazione anche contro le squadre piccole".