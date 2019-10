Dal Belgio: "Il Napoli è la prima scelta di Mertens. Vuole battere il record di Hamsik"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista belga, Pascal Scimè, giornalista belga: "Ogni volta che si sta per aprirsi una finestra di mercato ci sono voci su Mertens. Lui ha sempre rifiutato le offerte dalla Cina. Spero che si trovi un accordo con il Napoli, perchè per lui la società azzurra è la prima scelta ma per quando riguarda le voci dalla Cina, nel calcio non si può mai sapere.



Grosse offerte per il belga? Mertens non si lascia sbalordire dalle cifre, è un ragazzo semplice. Il suo scopo è battere il record di Maradona e andare a prendere il record di Hamsik".