Dal Belgio: “Mertens innamorato di Napoli. Sta soffrendo per due motivi”

© foto di www.imagephotoagency.it

Emiliano Bonfigli, giornalista di Rtl Belgio, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: “Mertens nel corso degli anni, dal ritiro col Belgio, ha sempre parlato bene del Napoli ed è follemente innamorato della città. Le parole di ieri non credo siano una rottura ufficiale ma sicuramente non aprono ad un lieto fine. Penso che a Mertens non sia andato giù il fatto che non sente più nessuno della società. Sta male perché evidentemente sente che il Napoli non lo vuole più".