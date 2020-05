Dal Comitato Tecnico-Scientifico FIGC: "Rischio contagio basso, si allenano solo i sani!"

Il capo della Commissione Antidoping FIGC, nonché membro del Comitato Tecnico-Scientifico della Federazione, il professor Giuseppe Capua, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il popolo si è reso conto della gravità della situazione. La prudenza oggi ce l'avranno un po' tutti quelli che dovranno avere la necessità di uscire. Mascherina, guanti, distanza e tutto quanto raccomandato dal Dpcm è entrato nella testa degli italiani".

RISCHIO CONTAGIO? - "E' corretto il comportamento del presidente De Luca, applica ciò che c'è scritto nel protocollo FIGC. Andranno testati due volte i calciatori e dovrà esserci la possibilità di avere l'analisi anche quando si formerà il gruppo. In questo modo non dovrebbe esserci il rischio contagio perché si allenerebbero solo persone sane. Ma come si fa a contagiare se sono tutti sani? Diventa quindi molto difficile pensare ad un contagio in un contesto del tutto sano, con i calciatori che hanno di fatto una 'patente di immunita'. Nel momento in cui ci fosse la necessità di riprendere in gruppo, tutto ciò che era previsto dalla Commissione Federale si dovrà fare".

PROTOCOLLO E RIPRESA - "Siamo a disposizione per ogni necessità, se ci sarà una richiesta al Comitato Tecnico-Scientifico. Se c'è necessità di migliorare o fare modifiche al protocollo c'è grande disponibilità da parte di tutti. Nel caso, si tratterebbe di capire quali modifiche. Il segnale arrivato dalle Regioni è positivo. Vuol dire che c'è voglia e disponibilità di far ripartire il calcio. Man man che passano i giorni, ci sono numeri sempre più confortanti. E poi ci sono dei segnali importanti sulla terapia col plasma dei guariti, che ha avuto risultati straordinari. Bisogna aspettare questi passaggi: terapia sicura e un vaccino che sembra essere molto vicino".