Dal Comune di Napoli: "ADL e Commisso c'entrano poco sullo stadio, a Firenze come hanno avuto 100mln?"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Nino Simeone, presidente della Commissione Opere Pubbliche di Napoli: "De Laurentiis c'entra veramente poco, così come Commisso nella realizzazione dello stadio. Nardella dovrebbe spiegare meglio come stanno le cose: questi contributi, questi 95 milioni che arriveranno al Comune di Firenze per il progetto non sono per la riqualificazione dell’impianto sportivo, bensì rientrano nel piano strategico dei grandi attrattori culturali. Lo Stadio Maradona ha avuto già interventi importanti con le Universiadi. I 100 milioni sono per attrazioni culturali, il Maradona non rientra in questi fondi. Non capisco come abbiano fatto a Firenze a fare arrivare quei fondi al Franchi".