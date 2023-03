Dal Comune di Napoli: "Parcheggi Maradona? Costo basso, presto novità. Un peccato non utilizzarli"

Nino Simeone, presidente commissione infrastrutture del Comune di Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

Nino Simeone, presidente commissione infrastrutture del Comune di Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per parlare di un argomento di grande attualità come i parcheggi del Maradona costruiti nel 1990 per i Mondiali: "Già abbiamo avuto degli incontri e altri ce ne saranno per vedere cosa c'è sotto lo stadio. Ci sono mezzi importanti per risolvere i problemi, è impossibile non utilizzare una struttura come quella come parcheggio. Budget? E' poca roba rispetto a quello che già abbiamo speso e ancora spenderemo per lo stadio. Serviranno 2-3 milioni per rimettere in funzione i parcheggi".