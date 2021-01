Dal Portogallo: "Al Napoli piace molto Grimaldo. Vinicius? Dovevano tenerlo..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto César Boaventura, operatore di mercato portoghese: "Nuno Tavares? Mancino, giocatore veloce, uno dei giocatori più veloci di tutto il campionato portoghese. E' giovane, forse non è un giocatore pronto per una big ma potrebbe esserlo in futuro, nel giro di un paio di anni. Può diventare tra i migliori a livello europeo. Manchester United o Napoli? Questo giocatore può giocare in qualsiasi club d'Europa ma in questo momento non può. Deve imparare e crescere. In questo momento non credo che lo United voglia prenderlo né che il Benfica voglia cederlo a gennaio.

So che al Napoli piace molto Grimaldo e ha un grande interesse per il giocatore. Lui ha davanti proprio Grimaldo al momento. Quello che posso dire è che se il giocatore ha opportunità per crescere lo farà. Il Benfica chiede molti soldi perché ha anche lui tra i più importanti talenti in questo momento, come Joao Felix. Per fare una grande squadra loro non vogliono vendere ma, se devono, lo faranno a caro prezzo.

Vinicius? Sta facendo grandi cose, il Napoli avrebbe dovuto tenerlo. Era un caso particolare: non ha avuto una scuola di grandi fondamentali, è cresciuto nei piccoli club. Poi però sono emersi i valori che aveva. Magari poteva avere questo processo anche al Napoli".