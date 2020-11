Dall'Argentina: "Diego voleva tornare a Napoli da dirigente, Dio non era d'accordo"

Pedro Pablo Pasculli, ex compagno di Maradona in Nazionale, è intervenuto a Radio Punto Zero: "Alle 17 si è fermato il calcio, è andata via la storia del calcio mondiale. Non ci sono parole. Il sogno di Maradona era quello un giorno di tornare a Napoli per fare parte dello staff tecnico. Purtroppo Dio ha scelto di averlo con sé dai 60 anni in poi. In Argentina c'è lutto nazionale per 3 giorni, la gente non riesce a darsi pace, a capire. Dividere la stanza con lui al Mondiale e vincerlo è stato stupendo. Diego aveva un cuore immenso, è stato un vero amico, sono stato fortunatissimo. L'ho conosciuto a 20 anni, se gli toglievi il pallone non era felice.

Notte prima dell'Inghilterra? Noi giocatori facemmo una riunione, i giornalisti volevano mettere legna al fuoco parlando della partita. Noi volevamo pensare solo al calcio, solo alla Nazionale, non ad altre cose. Certo la guerra è stata durissima, ma non volevamo pensarci. In campo, dopo la vittoria, sì, è stata una soddisfazione doppia.

Gol del secolo? Quando vedemmo che ne saltava uno senza guardare i compagni, avevamo capito che non si sarebbe fermato. Io ero in panchina e mi alzai e quando abbiamo visto che lui ha saltato tutti ed esce il portiere e lo salta e fa gol è stato straordinario. Ha corso palla al piede circa 70 metri e non è facile portare palla a quella velocità. Poteva farlo solo lui".