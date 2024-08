Dall'Inghilterra: "McTominay potrebbe essere molto rimpianto dal Manchester United"

"McTominay potrebbe essere molto rimpianto dal Manchester United". Queste le parole a Radio Napoli Centrale di Stefano Boldrini, corrispondente de La Gazzetta dello Sport dall'Inghilterra: "McTominay è esperto, fisico, ha segnato in tutto 10 gol l’anno scorso, è un calciatore importante che per una questione di scelte di gioco da parte di Ten Hag, quest’anno fatica a trovare spazio, ma negli ultimi due anni è anche migliorato dal punto di vista della qualità, è bravo negli inserimenti ed è pericoloso nel gioco aereo. Gilmour è diverso, ha fatto una trafila importante. Il Napoli, con questi due giocatori, aggiunge qualità e quantità, ma la fase più importante è l’inserimento perché derivano da realtà di vita diverse.

Un’altra cosa che può metterli in difficoltà è l’eccesso di tatticismo del calcio italiano. L’Inghilterra è portatrice di un calcio profondamente diverso. Tuttavia, Conte conosce bene l’Inghilterra, è stato due anni col Chelsea e poi col Tottenham, sa le caratteristiche di questi giocatori, quindi credo che saprà gestirli. Tifosi del Manchester United arrabbiati per la cessione? Dipende tutto dalla decisione dell’allenatore. Ten Hag sta olandesizzando il Manchester United, man mano. McTominay, qualora facesse molto bene al Napoli, sarà rimpianto a lungo in Inghilterra".