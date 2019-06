Dalla Colombia, Spada: "James operazione concreta, ma non ti porta lo scudetto"

James Rodriguez è il sogno di mercato del Napoli, oltre ad una precisa richiesta di Carlo Ancelotti, di cui il colombiano è un pupillo. A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” ne ha parlato Federico Spada, agente colombiano: "James Rodriguez è un'operazione concreta perché piace a tutti, dal calciatore al Napoli ad Ancelotti. Ha qualità ed eleva il tasso tecnico della squadra, ma non è quel giocatore che permetterà al Napoli di vincere lo scudetto anche perchè la Juve si rinforzerà sempre più del Napoli. Dal punto di vista del marketing, James è un buon acquisto, ma non allontana per distacco le inseguitrici".

OSPINA - "Avere un secondo dello spessore di Ospina credo sia importantissimo per il Napoli e infatti quest'anno con l'infortunio di Meret il Napoli ha potuto contare sull'esperienza e la qualità di Ospina e se non ci fosse stato, il club azzurro sarebbe andato in difficoltà. Quando le parti vogliono, la soluzione per il riscatto poi si trova"