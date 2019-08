Dalla Francia: "Ounas al Marsiglia? Non è l'unico nome. Sabato test importante"

"Il Marsiglia è più avanti nella preparazione, il prossimo weekend inizierà il campionato, ma il momento non è florido, l’inizio non è stato tranquillo tra cambio di allenatore e squadra ancora in costruzione. E’ un test che sarà di certo più importante per il Marsiglia e ritengo pure che il Napoli sia ancora un passo avanti. Sarebbe stato interessante vedere Pepè con Ancelotti, vedremo però come si evolverà all’Arsenal". Lo ha detto Valentina Clemente, corrispondente il Francia del Corriere dello Sport che, intervenendo a radio Marte, parla anche del possibile trasferimento di Adam Ounas al Marsiglia: "E’ un nome che si è fatto da queste parti negli ultimi giorni, ma non è l’unico”.