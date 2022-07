Dalla Georgia con furore, Kvaratskhelia: "Vorrei essere uno stimolo per bimbi del mio paese"

Ti piacerebbe diventare ambasciatore della Georgia e far conoscere di più qui il tuo paese? Kvicha Kvaratskhelia ha ricevuto anche questo quesito nel corso della conferenza stampa di presentazione da calciatore del Napoli. L'esterno offensivo georgiano risponde così: "Quando un calciatore viene da un piccolo paese come il mio arriva in un grande paese come l'Italia è un orgoglio per la Georgia. Questa è una grande esperienza per me e per il mio paese, uno stimolo anche per i giovani calciatori georgiani. Mi piacerebbe fare da stimolo per i bambini georgiani".