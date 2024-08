Dalla Georgia: "Kvara sta bene, con la nascita del figlio ancora più carico contro il Bologna"

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “Un aperitivo con Marco Giordano” è intervenuto il giornalista georgiano Kakha Dgebuadze.

"Ho sofferto per la partita del Napoli contro il Verona, posso dire ormai di essere un vero tifoso del Napoli. La cosa più importante è che Kvara stia bene e che ci sarà contro il Bologna, perché sarà una sorta di test per il Napoli di Conte dopo il disastro visto a Verona. Khvicha è volato in Georgia per la nascita del primo figlio: la sua famiglia è molto calcistica, magari anche suo figlio diventerà calciatore. Sono sicuro che dopo un evento così felice, Kvara tornerà a Napoli più carico e contro il Bologna sarà devastante.

Speravo davvero che le sofferenze della passata stagione fossero un lontano ricordo, ma non è stato così. Kvara ha fatto bene nel primo tempo, ma il difensore del Verona è diventato un misto tra Nesta e Maldini. Dicono che Kvara ha sbagliato il gol, ma non è così: il difensore è stato incredibile. Con l’arrivo di Conte ero sicuro di vedere un Napoli diverso. Purtroppo contro il Verona abbiamo visto lo stesso Napoli e gli stessi giocatori dormienti della passata stagione.

Il problema è nella testa, altrimenti è molto difficile spiegare cosa è successo. Contro il Verona non serve qualcosa di straordinario, anche i giocatori che abbiamo visto in campo dovevano vincere quella partita. Uno dei compiti principali di Conte è rivitalizzare questi calciatori che dormono.

Kvara rimarrà questa stagione, ma si deve ancora lavorare per il rinnovo. Il Napoli deve lavorare molto sul calciomercato e quindi si incontreranno con Khvicha all’inizio di settembre".