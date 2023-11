Dalla Georgia: “Kvara vuole restare! Tutta la famiglia è felice, la moglie studia a Napoli”

Kakha Dgebuadze, giornalista georgiano vicino all'entourage di Kvaratskhelia, ha parlato del georgiano ai microfoni di Radio Marte

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Kakha Dgebuadze, giornalista georgiano vicino all'entourage di Kvaratskhelia, ha parlato del georgiano ai microfoni di Radio Marte: “Rinnovo di Kvaratskhelia in vista? Ho letto l'intervista del suo agente: ha detto che a breve ci sarà il prolungamento di contratto e la cosa mi farà molto piacere. Il calciatore vuole restare a Napoli, il manager lo dice da mesi: il ragazzo è molto soddisfatto, tutta la famiglia è felice di vivere lì. La moglie Nitsa ha iniziato a studiare in città, a dimostrazione che vedono il loro futuro sempre più partenopeo ed azzurro. Mi piace molto ammirare Khvicha con la maglia del Napoli e non voglio immaginarlo in altre squadre.

Ha sofferto molto con Garcia? Il procuratore ha detto che anche un bambino sa che contro l'Empoli bisogna vincere, ed è così: avversari simili vanno battuti, il contrario è insopportabile. Mazzarri è un allenatore molto esperto, ma dovrà sfidare un avversario forte come l’Atalanta.

Kvara potrebbe giocare anche in posizione più accentrata? Con la Georgia ha disputato due partite incredibili con tre gol, a dimostrazione che possa fare bene ovunque, a sinistra come a destra o altrove. Assegnare a Kvaratskhelia una sola posizione specifica è limitativo, perché dà il meglio di sé quando è lasciato libero di svariare. Non può essere considerato solo un esterno d'attacco di sinistra. Sono sicuro che Mazzarri lo abbia seguito e che troverà il modo giusto, il più efficiente, per valorizzare il potenziale di un talento che può giocare in tutte le posizioni del reparto offensivo".