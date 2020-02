Dalla Germania, Gaudino: "Demme a Napoli ha messo il cuore in campo, l'entusiasmo ha fatto la differenza"

Maurizio Gaudino, ex calciatore tedesco ora procuratore, è intervenuto nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: "Demme? Lui è cresciuto in Germania, ha fatto anche la Serie C con il Lipsia arrivando in Serie A. Ha tanta esperienza, sa come guidare la squadra. Sicuramente è l'entusiasmo che ha fatto la differenza. Era titolare nel Lipsia, capitano, è venuto a Napoli con il cuore e lo sta presentando sul campo, considerando anche la situazione in cui si trovava il Napoli".