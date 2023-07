Dalla Germania, Gaudino: "Mavropanos fortissimo fisicamente. Itakura? Ha qualità ma deve crescere"

Maurizio Gaudino, ex calciatore tedesco ora procuratore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli.

Maurizio Gaudino, ex calciatore tedesco ora procuratore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Dispiace per noi tifosi del Napoli la partenza di Kim, il Bayern doveva fare un acquisto e ai bavaresi il coreano è piaciuto molto. Sicuramente nei prossimi giorni sarà presentato qui in Germania.

Itakura? Difficile sostituire Kim, ha qualità ma deve ancora crescere. Dopo lo scudetto e l’arrivo del nuovo allenatore non è facile giocare a Napoli, tutti i giocatori sono sotto pressione.

Mavropanos? E’ fortissimo di testa e fisicamente. Ha giocato nello Stoccarda che ha combattuto fino all’ultimo per non retrocedere. Bisogna vedere come si adatta ad una squadra che fa gioco e dove il centrale difensivo deve fare più possesso palla e stare attento ai contropiedi.

Garcia? Ha un altro modo di giocare rispetto a Spalletti, farà vedere un’altra scrittura della squadra. I giocatori si dovranno adattare ai dettami tattici del nuovo allenatore”.