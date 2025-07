Brocchi: "Favorite Scudetto? Il Napoli ha mantenuto stessa mentalità, da decifrare il Milan"

vedi letture

Nel suo intervento ai microfoni di Radio Sportiva, L'allenatore ed ex calciatore del Milan Christian Brocchi ha espresso la propria opinione sulla prossima Serie A soffermandosi subito sulla lotta-scudetto: "Le favorite è difficile dirle in questo momento perché c’è da capire come si imposteranno Milan e Juventus. Il Napoli ha mantenuto l’allenatore e quindi anche la stessa mentalità. Bisognerà vedere come Allegri riuscirà a ristabilire i valori del Milan e la sua mentalità, per cambiare un po’ i pronostici".

Si passa poi a parlare dell'Inter e della loro mini-rivoluzione: "Ho sempre pensato che l’Inter negli ultimi anni sia stata la squadra più forte della Serie A. Non mi piacciono le critiche per i campionati persi da Inzaghi, anch’io penso che l’Inter ne potesse vincere almeno un altro, ma una squadra che va due volte in finale di Champions League e un lavoro come quello fatto da Simone non si può criticare. Non è da tutti".