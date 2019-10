Dalla Polonia: "A Milik serve fiducia, la sua ultima esultanza ha mostrato tutta la sua rabbia"

Nella trasmissione Ultim'ora, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Stefan Bielanski che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "E' stata una partita che fino al 70' era sullo 0-0. La Macedonia resisteva, il ct della Polonia ha deciso di cambiare inserendo Frankowski e Milik che poi hanno deciso la partita. Millik ha chiuso la pratica con un bel gol e per lui è stato molto importante segnare.



Esultanza Milik? Si vedeva che aveva una rabbia particolare. L'anno scorso è stato sacrificato come terza soluzione dato l'exploit di Piatek. Zielinski pure ha fatto una buona partita.



Zielinski? Forse a Zielinski si chiede troppo, bisogna lasciarlo fare. Ha giocato come trequartista ieri e ha fatto una buona prestazione.



Dichiarazioni Milik? Lui è stato criticato per le occasioni sprecate. Ha doti molto importanti e il gol di ieri ne è la prova. E' un giocatore che va coltivato e coccolato, bisogna dargli fiducia".