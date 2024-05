Dalla Spagna: "Barça su Kvara-Lobotka? Non hanno neanche i soldi per cacciare Xavi"

A Radio CRC nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete è intervenuto Filippo Maria Ricci, corrispondente Spagna Gazzetta dello Sport

A Radio CRC nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete è intervenuto Filippo Maria Ricci, corrispondente Spagna Gazzetta dello Sport: “Rafa Marin? È un ottimo giocatore, però ha un solo problema ed è di proprietà del Real Madrid. Bisogna vedere se Nacho andrà via e se succederà, il giocatore prenderà il suo posto. Il fatto che il Real Madrid possa darlo via è da vedere. Samu Omorodion? Giocatore fortissimo, molto interessante. Abbiamo lo stesso identico problema, l’Atletico Madrid non ha una lira e ha 4 attaccanti. Depay sempre infortunato, Correa e Morata forse vanno via, quindi se lo devono tenere. Rafa Marin penso sia più preparato. Samu mi è piaciuto, aveva 19 anni, ne ha compiuti 20 a maggio. Per darlo via l’Altetico Madrid ha un disperato bisogno di soldi. Rafa Marin secondo me va via solo in prestito.

Guido Rodriguez? È un centrocampista difensivo molto interessante. Qua se ne può parlare. Se n’è parlato per il Barcellona che sta peggio dell’Atletico Madrid come disponibilità monetaria. Rodriguez ha voglia di cambiare area ed è in scadenza. È un giocatore molto interessante pur avendo qualche problema fisico. Non ci costruisci la squadra, ma è nel pieno delle proprie condizioni. Lo danno per perso a Siviglia e il problema è se arriva un’asta e con chi ti devi misurare. Se arriva il Barcellona non ci sono grandi problemi perché è messo malissimo, ma la situazione si complica se si inserisce il classico club inglese. Dire che Rodriguez possa sostituire Lobotka sono parole grosse. Siamo pieni di esempi di gente che fa bene da una parte e malissimo dall’altra e viceversa. Il Barcellona l’anno scorso ha speso 3.5 milioni per Romeu. L’Atletico manco quello, ha preso giocatori in prestito. Sulla carta a me sembra che Guido Rodriguez sia un giocatore che possa arrivare. D

obvyk? Qui entriamo nel territorio miracolo come il mitico Valencia che fa due finali e le perde e i giocatori escono da Valencia e spariscono. Il Girona ha fatto il terzo posto e lui mi è piaciuto tantissimo. È un 9 vero, ma attenzione, gioca nel Girona e in Spagna. Devi avere i piedi e saper far girare la palla. Il passaggio a Napoli potrebbe essere complesso perché ci sarebbero grandi aspettative. Mentre Omorodion è un prospetto, Dovbyk è un giocatore fatto. Bisogna capire cosa vuol fare il Girona perché va in Champions League. Un conto è giocare a Girona con uno stadio di 12.000 persone e un altro conto è essere catapultato al Maradona. Non lo conoscevo, quest’anno ho visto tutte le sue partite ed è molto interessante.

Se il Barcellona potrebbe prendere Lobotka? Al momento il Barcellona non ha neanche i soldi per cacciare l’allenatore. Kvaratskhelia? Se il Barcellona vende Yamal e incassa 200 milioni, poi ne parliamo. Se vendono Araujo e incassano 70/80 milioni, i soldi ci sono. Il Barcellona per ogni 4 milioni incassati ne poteva spendere 1. Sta sperando di arrivare in pari. La voce di Xavi sulla panchina del Napoli? Guadagna tanto, è ancora l’allenatore del Barcellona e ha un anno di contratto. In Spagna ti danno tutto quello che ti devono dare con la liquidazione. Quindi per il primo anno potrebbe accettare anche uno stipendio più basso”.