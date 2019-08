Dalla Spagna confermano: "James non rientra nei piani di Zidane, per il Real è una patata bollente"

Davide Palliggiano, corrispondente del Corriere dello Sport, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla pista James-Napoli: "Rodriguez è un giocatore che non rientra nei piani di Zidane e le mancate convocazioni ne sono la chiara dimostrazione. Ora come ora il Real a questa patata bollente, accanto a quella relativa a Bale, da gestire nel migliore dei modi, per cui se a Napoli la tensione è alta a Madrid è triplicata.

Fino a qualche giorno la maglietta di James non era esposta nello store del Bernabeu, ora è apparsa in vetrina sebbene l'asterisco della società 'numeri provvisori fino al 2 settembre', questo può essere un segnale tanto positivo quanto negativo per il Napoli, dipende dalle prospettive".