Dalla Spagna: "Xavi ha sprecato una chance! Al ritorno Napoli più forte per due motivi"

Mario Gago, giornalista di Onda Cero, è intervenuto a "Solo per la maglia", in onda su Tele Club Italia e Netlike, per parlare di Napoli-Barcellona

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Gago, giornalista di Onda Cero, è intervenuto a "Solo per la maglia", in onda su Tele Club Italia e Netlike, per parlare di Napoli-Barcellona: "Sicuramente il Barcellona è entrato molto meglio in campo, giocando con aggressività e pressing nei primi trenta minuti. Il Napoli ha sofferto questo aspetto, non calciando mai in porta. Sembrava che il Barcellona avesse cambiato pelle rispetto alle prestazioni offerte nell'ultimo mese. Ricordiamo che Xavi è stato messo in discussione e che il oresidente ha deciso di non esonerarlo perché è una leggenda del Club. I blaugrana hanno sprecato delle occasioni, ma di fronte a loro hanno trovato anche Meret, autore di due parate importanti.

Poi è successo quello che succede quest'anno: disattenzione, errori, linee di gioco più lunghe. Il Napoli ha preso coraggio, costruendo azioni di gioco che ricordavano vagamente la squadra dello scorso anno. Ha avuto più chance, sfiorando la vittoria. Il Barcellona pensava di raccogliere di più nel primo tempo, il Napoli ha saputo approfittare della disattenzione di Martinez, che non è stato affidabile al 100%. Per il Barcellona è stata un'opportunità sprecata, visto che tra tre settimane gli azzurri avranno tanti allenamenti fatti con il nuovo allenatore e un Osimhen non appena rientrato dalla nazionale ma più rodato. Match di ritorno? Cambierà poco la formazione blaugrana"