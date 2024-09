Dalla Turchia: “Mario Rui? Mercato è aperto, c’è la possibilità. Qui gira una voce su Osimhen…”

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto Selchuk Manav, corrispondente della Gazzetta dello Sport a Istanbul: “Mario Rui in Turchia? C’è la possibilità, considerando che fino al 13 settembre il mercato turco è aperto. C’è una voce che dice che Osimhen abbia dato alcuni nomi al direttore sportivo del Galatasaray, ma non sappiamo dire quale siano i nomi. Ho sentito che lui ha insistito molto su Fabian Ruiz, ma lo spagnolo è troppo caro per le casse del club”.