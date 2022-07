Dalla Turchia, Viviano su Kim: "Impressiona come Skriniar, forte fisicamente e rapido!"

Emiliano Viviano gioca col Karagumruk, vive in Turchia dal 2020 e ha giocato più di una volta contro Kim-Min-jae

Emiliano Viviano gioca col Karagumruk, vive in Turchia dal 2020 e ha giocato più di una volta contro Kim-Min-jae: "Mi ha proprio impressionato. Nel senso che è forte. Innanzitutto fisicamente. Perché è alto e grosso. È rapido e particolarmente aggressivo. Ha fatto molto bene nella Super Lig della passata stagione. È uno che sa scalare forte in avanti ed è anche capace di impostare. Poi è bravo nell’uno contro uno. Chi ricorda? Skriniar. Ecco può essere simile a lui. Gran colpo? Sicuramente. Sulla carta chi prende questo difensore sudcoreano fa un ottimo affare. Per quel che si è visto nel nostro attuale campionato, ma la Serie A, va detto, è tutta un’altra storia. E dovrà adattarsi a una realtà completamente diversa", le parole alla Gazzetta dello Sport.