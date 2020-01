Damascelli a valanga su Sarri: "Bocciato, prende appunti ma forse per fare la spesa..."

Tony Damascelli analizza la sconfitta della Juventus nel suo editoriale per Il Giornale: "Domenica stramba. La Juventus sbaglia tutto e le busca sonoramente, Gattuso riapre i giochi in testa alla classifica, il Napoli regala punti e speranze a Inter e Lazio. Sarri prende fischi e sconfitta meritata, la squadra ha giocato con la supponenza di chi presume di vivere di rendita, Zielinski ha punito e Insigne ha replicato, poi, come da copione, Sarri ha tolto dal campo Dybala, forse sta scritto nel contratto del toscano fumante e fumoso. Bocciata la Juventus, bocciato Sarri che ha cambiato formazione e idee, forse avendole sempre più confuse. Dopo sei mesi, l’unica mano sua che si vede è quella che prende appunti, forse per la spesa ",