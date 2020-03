Damascelli a valanga sui dirigenti del calcio: "Davanti ai morti osservino un mese di silenzio"

Tony Damascelli ha parlato delle varie soluzioni per la ripresa del calcio: giocare, magari a porte chiuse, oppure cancellare il torneo. Così scrive il giornalista sull'edizione odierna di Tuttosport: "Ma è chiaro che in un caso o nell’altro si avrà da dire: se il campionato verrà sospeso definitivamente, si scriverà che è stato ingiusto e che si è tolta la possibilità a Lazio o Inter ,come per le ultime in classifica, di battersi regolarmente. Se il campionato verrà ripreso, si scriverà che non è stato un torneo regolare, che la sosta ha condizionato alcune squadre e favorito altre. In Inghilterra si è formato un gruppetto contro il Manchester City che non dovrà mettere piede in Champions League. Non è spirito di giustizia ma volo di condor e passi di jena. Tutto il mondo è paese? Bene, almeno nel nostro Paese, i dirigenti del calcio, davanti al virus maligno e al bollettino quotidiano della protezione civile, dovrebbero osservare non un minuto ma un mese di silenzio"