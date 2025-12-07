Damascelli: "Conte può mandare in crisi l'ex amante, Spalletti non può avere nostalgie"
Manca poco al big match di stasera tra Napoli e Juventus, primo confronto diretto tra Antonio Conte e Luciano Spalletti, i due grandi ex di giornata. Su i due tecnici si è soffermato il giornalista Tony Damascelli, che su Il Giornale ha scritto: "Stasera al Maradona partita da scherzi a parte.
Conte sulla panchina del Napoli può mandare in crisi l’ex amante, Spalletti alla guida della Juventus torna nello stadio del suo scudetto, non esibirà il tatuaggio souvenir, ma non può avere nostalgie. Conti sospesi tra i due club, si prevedono novanta e più minuti di botte e botti poco natalizi. Il Milan attende notizie proprio da Napoli, domani sera contro il Torino può riprendersi il primato".
