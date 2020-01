Damascelli distrugge Sarri: "Non è da grande squadra, senza colpi dei campioni sarebbe poca cosa"

Tony Damascelli analizza la gara dell'Olimpico tra Roma e Juve nel suo editoriale per Il Giornale: "La Juventus ha giocato fino al 2 a 0 poi ha spento il motore, si è messa a fare accademia e il genio di Sarri ha tolto dal campo l’unico che, insieme con Ronaldo, sapeva e sa inventare calcio, dunque Dybala per mischiare le carte e togliere imprevedibilità a una squadra stanca, malinconica brutta e in evidente sofferenza in ogni reparto, la Roma era era tramortita e ormai in disarmo ha capito di poter ridestarsi e ha preso a molestare gli juventini in caos totale. La vittoria maschererà il tutto ma ribadisco l’opinione che Sarri non sia da corsa, cioè da grande squadra. Senza i colpi dei suoi campioni sarebbe poca cosa".