Damascelli: "Napoli sicuro nelle idee di Conte. Juve imbarazzante e Spalletti rassegnato"

Il giornalista Tony Damascelli, sulle pagine de Il Giornale, ha commentato l'ultima giornata di Serie A soffermandosi anche su Napoli-Juventus 2-1: "Gli azzurri lucidano lo Scudetto e si riprendono il primo posto, i bianconeri hanno resistito, hanno reagito appena per poi arrendersi ad un avversario limitato dalle assenze, ma compatto e sicuro nelle idee di Conte. Imbarazzante il livello dei bianconeri, in ogni settore, le scelte illogiche di un rassegnato Spalletti, nessuna punta vera, poi la giostra parrocchiale dei cambi, fuori Cabal sfasato, l'indisponente Koopmeiners opposto a Neres, l'uscita di Yildiz, l'ingresso di tre attaccanti, hanno favorito il successo dei campioni.

Nel pomeriggio quinta sconfitta per la Roma. Quella di ieri è conseguenza delle scelte singolari dell'allenatore nella formazione iniziale, errori ribaditi anche nei cambi, l'ingresso di un fantasma che porta il nome e cognome di Paulo Dybala, un lusso da otto milioni di salario per rare apparizioni da narciso. La partita di Cagliari entra in cronaca anche per il raffinato scambio di botte e di parole tra Folorunsho e Hermoso, il VAR televisivo ha mostrato il chiaro labiale dell'italiano che ha ricordato al provocatore spagnolo le qualità morali delle madre e le relative prestazioni ad personam".