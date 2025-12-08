Tacchinardi: "Il Napoli ha dominato, la Juve non è migliorata con Spalletti"

vedi letture

Alessio Tacchinardi, ex calciatore bianconero, ai microfoni di Mediaset nel corso di 'Pressing' ha commentato la sconfitta della Juventus di Luciano Spalletti, battuta per 2-1 allo Stadio Diego Armando Maradona dal Napoli di Antonio Conte. Di seguito le sue dichiarazioni: "La Juve non riesce a salire di livello - ha esordito Tacchinardi - è stata una brutta partita.

Formazione senza punte molto difensiva, il Napoli nel primo tempo ha dominato. Nel secondo tempo - prosegue l'ex bianconero - con un attaccante vero in campo, la Juve è cresciuta pur senza fare niente di che. Questa è una squadra Yildiz-dipendente. La Juve con Luciano Spalletti è migliorata? No. È cresciuta? No. E secondo me resta preoccupante il fatto che nelle partite sporche non porti a casa punti", ha concluso così Alessio Tacchinardi.