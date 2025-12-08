De Napoli: "Complimenti a Conte: la squadra corre e arriva per prima su tutte le palle"

Fernando De Napoli, ex calciatore azzurro, sulle frequenze di Rai Radio 1 ha parlato di Napoli-Juventus 2-1: "Spalletti ha ragione, devono correre di più. leri il Napoli ha fatto una partita straordinaria, come una settimana prima a Roma. Corrono su tutti i palloni, arrivano sempre per primi. La Juve deve migliorare. Il Napoli ha meritato la vittoria. La squadra c'è e lavora come vuole l'allenatore. leri ho visto una squadra in grande forma, nonostante gli infortuni. Complimenti a Conte".

C'è un giocatore del Napoli attuale che avresti voluto vedere nel tuo Napoli?

"Di Lorenzo: sempre presente, attento, è un capitano perfetto per il Napoli".

Oggi Maradona in campo sarebbe decisivo in ogni partita?

"Penso di sì. Con noi, quando mancava Maradona, si sentiva".

Milan da scudetto?

"Non ha le coppe ed è importante, ha più tempo per preparare le partite. Con Napoli e Inter è una delle favorite per lo scudetto. Allegri ha detto che gli manca Gimenez, sono d'accordo con lui. Può lottare fino alla fine".

Tema Nazionale:

"Dobbiamo stare vicino a Gattuso e a questi ragazzi, non è pensabile saltare il mondiale per la terza volta di fila. Ho avuto la fortuna di farne due di mondiali, è una sensazione unica. Mi auguro sia la volta buona, dobbiamo fare tutti il tifo per gli azzurri. Mondiale allargato? Davvero tante partite, speriamo di vedere spettacolo, alla fine quello vuole vedere la gente. Sono tante squadre, ma dobbiamo adeguarci".

Cosa ha il Napoli più di Milan e Inter?

"L'allenatore. Conte ha lo spirito del centrocampista, come Oriali al suo fianco. Non mollano, hanno questa mentalità. Poi difendono benissimo, lo si è visto anche ieri, si aiutano tanto a vicenda. Conte ha una marcia in più".