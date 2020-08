Damascelli su Pirlo: "Altro che rivoluzione, soluzione necessaria in emergenza finanziaria"

Tony Damascelli commenta sul Il Giornale la scelta della Juventus di affidare la panchina ad Andrea Pirlo: “Pirlo è la soluzione necessaria in emergenza finanziaria, Pirlo non è una scommessa semmai è Pirlo stesso a scommettere sul proprio futuro. Dovrà trasferire la sua maledetta in panchina, dirigendola verso la coppa maledetta. Ma dovrà anch’egli fare i conti con una realtà economica che non consente spese ultramilionarie, il budget è quello, si possono rincorrere parametri zero (come fu lui) o pensare a cambi alla pari, non altro, in attesa che gli azionisti di riferimento diano un segnale, ulteriore, sul futuro del club".