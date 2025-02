Damiani: "ADL grande presidente e aveva già una bella rosa, non lo critico"

“Il Napoli era già competitivo, il Milan ha fatto qualcosa e si e espresso bene. Non è che potevamo aspettarci chissà cosa. Chi ha venduto ha comprato”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Oscar Damiani.

Chi ha venduto ha comprato. Tranne il Napoli che non ha sostituto Kvaratskhelia.

“Avevano già una bella rosa. De Laurentiis è un grande presidente. Non me la sento di criticarlo”.