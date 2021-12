Damiani approva: “Manolas era fuori dal progetto, ADL ha fatto bene a liberarsene”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar Damiani, procuratore ed ex calciatore, fra le tante, di Milan e Napoli. “Manolas era fuori dal progetto già da un po’, il suo tempo al Napoli era finito, dunque non avrebbe dato nulla alla squadra di Spalletti. Per De Laurentiis è una operazione positiva perché alleggerisce il monte ingaggi, liberandosi di un giocatore che, francamente, aveva già fatto il suo.

Mandava e Ikone? Sono due ottimi calciatori, conosco meglio il secondo che potrebbe, a mio avviso, fare molto bene alla Fiorentina. Il primo, invece, è un ragazzo di grandissime prospettive. Il Lille ha sempre lavorato bene sui giovani, la storia ce lo insegna. Il fatto che abbiano qualche problema economico rende i loro calciatori pezzi pregiati del mercato anche a gennaio.

Milan-Napoli? Entrambe si stanno comportando bene, nonostante un calo nelle ultime settimane che può capitare. Purtroppo non sempre si possono tenere ritmi serrati. I rossoneri, con Ibra e Giroud, aumentano il potenziale offensivo, ma per lo Scudetto dico Inter, è la più attrezzata. Tra plusvalenze fittizie e crisi economica, l’importante è arrivare fra le prime quattro per qualificarsi in Champions ed avere una boccata d’aria dal punto di vista economico”.