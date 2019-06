Damiani boccia James: "Non sono un suo estimatore, Napoli piazza difficile"

Il procuratore Oscar Damiani è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare del mercato e non solo.

Su James Rodriguez vicino al Napoli "Non sono un suo grande estimatore, anche se ha giocato in tre grandi club. Se ha cambiato così spesso, qualche difetto ce l'ha. Napoli non è una piazza facile, serve carisma. Ma se Ancelotti lo vuole, avrà le sue buone ragioni".