Damiani: "Critiche al Napoli esagerate, Donnarumma è stato tra i migliori!"

L’ex calciatore azzurro e procuratore Oscar Damiani, ospite de Il Bello del Calcio su Canale 21, ha espresso la sua opinione sulla partita di ieri sera tra Napoli e Milan: “Onestamente le critiche nei confronti di Gattuso mi sembrano troppo feroci, anche se qualcosa può aver sbagliato nella scelta dei giocatori visti anche i recenti impegni delle varie nazionali. Il Napoli ieri è stato in partita e tra i migliori del Milan c’è stato anche Donnarumma, mentre Meret non è stato chiamato a nessuna parata importante. I rossoneri sono stati bravi a capitalizzare le poche occasioni create, il Napoli un po’ meno. Probabilmente l’assenza di Osimhen ha contribuito da un punto di vista fisico e atletico ha contribuito a rendere la squadra meno pericolosa in attacco ma, ripeto, le critiche verso l’allenatore mi sembrano esagerate anche perché la squadra sta attraversando un buon momento e ha disputato buone prestazioni Koulibaly? Ne conosco bene pregi e difetti da quando giocava nel Metz in Francia, è rimasto sostanzialmente lo stesso e sarà sempre così. E’ fortissimo fisicamente, veloce, sa costruire da dietro ma guarda troppo la palla. Deve tenere più d’occhio l’avversario, altrimenti a questi livelli la paghi cara come abbiamo visto ieri con Ibrahimovic”.